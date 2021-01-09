Beşiktaş'ta flaş gerçek ortaya çıktı! Atiba ve Larin...

TEKNİK PATRON ATIBA

Saha içi kadar saha dışında da Beşiktaş'a katkı sağlamaya devam eden Atiba'nın gelecek planları arasında teknik adamlık da var. Kanadalı oyuncu dinlendirildiği için kadroya alınmadığı Çaykur Rize-spor maçı öncesi kulübe önündeki görüntüsüyle dikkati çekerken "Teknik adamlık yakışır" dedirtti.(Türkiye Gazetesi)

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