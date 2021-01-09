09 Ocak 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta flaş gerçek ortaya çıktı! Atiba ve Larin...

Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla takımı sırtlayan isimlerden biri olan Cyle Larin'in, siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson ile yaptığı konuşma ortaya çıktı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta flaş gerçek ortaya çıktı! Atiba ve Larin...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.01.2021

'ın yaşayan efsanesi 'un değeri her geçen gün daha da anlaşılıyor.

Beşiktaş'ta flaş gerçek ortaya çıktı! Atiba ve Larin...

İlerlemiş yaşına rağmen 20'lik delikanlı gibi performans gösteren Kanadalı oyuncu, 'i getirerek 'ın son yıllardaki en verimli transferlerinden birini de yapmasını sağladı.

Beşiktaş'ta flaş gerçek ortaya çıktı! Atiba ve Larin...

Bununla da yetinmedi, sezon öncesi 'dan ve 'den ciddi teklifler alan vatandaşının takımda kalmasını sağladı.

Beşiktaş'ta flaş gerçek ortaya çıktı! Atiba ve Larin...

geçen sezon 'de 10 gol ve 5 asistlik performans göstermişti.

Beşiktaş'ta flaş gerçek ortaya çıktı! Atiba ve Larin...

YALÇIN FAKTÖRÜ
Ciddi talipleri çıkan için yeniden devreye girdi.

Beşiktaş'ta flaş gerçek ortaya çıktı! Atiba ve Larin...

Yaptığı konuşmada, "'ta daha çok gol atacaksın. , yeteneklerini ön plana çıkarabilecek bir teknik direktör" diyerek vatandaşını ikna etmişti.

Beşiktaş'ta flaş gerçek ortaya çıktı! Atiba ve Larin...

Tecrübeli futbolcu iki sezon önce 'in transfer edilmesini istediğinde de "Genç ama çok yetenekli. Gol sezgisi kuvvetli. Transfer edilirse büyük katkı sağlar" demişti.

Beşiktaş'ta flaş gerçek ortaya çıktı! Atiba ve Larin...

Öngörülerinde haklı çıkan , 'a olan katkısında farklı bir seviyede olduğunu göstermiş oldu.

Beşiktaş'ta flaş gerçek ortaya çıktı! Atiba ve Larin...

Öte yandan 'in transferinde başrolü oynayan tecrübeli futbolcu, sezon öncesinde de vatandaşına "Başka kulüp arama. 'ta daha çok gol atacaksın" demişti.

Beşiktaş'ta flaş gerçek ortaya çıktı! Atiba ve Larin...

TEKNİK PATRON ATIBA
Saha içi kadar saha dışında da 'a katkı sağlamaya devam eden 'nın gelecek planları arasında teknik adamlık da var. Kanadalı oyuncu dinlendirildiği için kadroya alınmadığı Çaykur Rize-spor maçı öncesi kulübe önündeki görüntüsüyle dikkati çekerken "Teknik adamlık yakışır" dedirtti.(Türkiye Gazetesi)

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