Beşiktaş'ta flaş gerçek ortaya çıktı! Atiba ve Larin...
Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla takımı sırtlayan isimlerden biri olan Cyle Larin'in, siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson ile yaptığı konuşma ortaya çıktı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın yaşayan efsanesi Atiba Hutchinson'un değeri her geçen gün daha da anlaşılıyor.
İlerlemiş yaşına rağmen 20'lik delikanlı gibi performans gösteren Kanadalı oyuncu, Cyle Larin'i getirerek Beşiktaş'ın son yıllardaki en verimli transferlerinden birini de yapmasını sağladı.
Larin geçen sezon Zulta Varegem'de 10 gol ve 5 asistlik performans göstermişti.
YALÇIN FAKTÖRÜ
Ciddi talipleri çıkan Larin için Atiba Hutchinson yeniden devreye girdi.
Yaptığı konuşmada, "Beşiktaş'ta daha çok gol atacaksın. Sergen Yalçın, yeteneklerini ön plana çıkarabilecek bir teknik direktör" diyerek vatandaşını ikna etmişti.
Tecrübeli futbolcu iki sezon önce Larin'in transfer edilmesini istediğinde de "Genç ama çok yetenekli. Gol sezgisi kuvvetli. Transfer edilirse büyük katkı sağlar" demişti.
TEKNİK PATRON ATIBA
Saha içi kadar saha dışında da Beşiktaş'a katkı sağlamaya devam eden Atiba'nın gelecek planları arasında teknik adamlık da var. Kanadalı oyuncu dinlendirildiği için kadroya alınmadığı Çaykur Rize-spor maçı öncesi kulübe önündeki görüntüsüyle dikkati çekerken "Teknik adamlık yakışır" dedirtti.(Türkiye Gazetesi)
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