08 Ocak 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a TFF 1. Lig'den sürpriz transfer! Teklif yapıldı

Beşiktaş'a 1. Lig'den sürpriz transfer! Teklif yapıldı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.01.2021

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren , TFF 1. Lig ekiplerinden 'da forma giten kaleci için ekibine teklif yaptı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri ()

Sezon başında kaleci istemeyen , Ersin ve Utku'nun performanslarından son derece memnun. Ancak sezonun geri kalanında olası sakatlık, ceza ve corona virüsü sorunlarından dolayı siyah-beyazlılarda kaleci transferi de gündeme geldi.

Sabah'ta yer alan habere göre; yönetimin, bu doğrultuda için TFF 1. Lig ekibi 'ya teklifte bulunduğu öğrenildi. Daha önce 25 yaşındaki kaleciye talip olan 'u geri çeviren kulübü, 'a ise "Sezon sonu görüşelim" yanıtını verdi. Ancak siyah-beyazlıların talebi doğrultusunda hafta başında ikinci bir görüşme olacağı belirtildi.


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