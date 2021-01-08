Beşiktaş'tan flaş karar! Yıldız isimle yollar ayrılıyor

Devre arası transfer döneminin başlamasıyla beraber transferde gaza basan kulüpler arasında lider Beşiktaş, taraftarlarını Mario Mandzukic ismiyle de heyecanlandırmıştı. 14 yabancısı bulunan siyah-beyazlılar, bazı isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda ilk ayrılık da belli oldu. İşte o futbolcu ve detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)