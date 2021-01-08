08 Ocak 2021, Cuma

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Beşiktaş'tan flaş karar! Yıldız isimle yollar ayrılıyor

Devre arası transfer döneminin başlamasıyla beraber transferde gaza basan kulüpler arasında lider Beşiktaş, taraftarlarını Mario Mandzukic ismiyle de heyecanlandırmıştı. 14 yabancısı bulunan siyah-beyazlılar, bazı isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda ilk ayrılık da belli oldu. İşte o futbolcu ve detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi: 08.01.2021 18:13
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Beşiktaş'tan flaş karar! Yıldız isimle yollar ayrılıyor

Süper Lig'de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla ligin zirvesine yerleşen Beşiktaş'ta keyifler yerinde.

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Beşiktaş'tan flaş karar! Yıldız isimle yollar ayrılıyor

Ara transferde yapacağı takviyelerle kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, girişimlerini sürdürürken bir çok isimle temas halinde.

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Beşiktaş'tan flaş karar! Yıldız isimle yollar ayrılıyor

Kadroya yapılacak takviyelerin yanında, beklenen verimin alınamadığı oyuncularla da vedalaşmaya hazırlanırken yıldız isim ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

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Beşiktaş'tan flaş karar! Yıldız isimle yollar ayrılıyor

NTV Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta sezon başı kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, kariyerine Arap Yarımadası'nda devam etmeye hazırlanıyor.

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Beşiktaş'tan flaş karar! Yıldız isimle yollar ayrılıyor

Siyah beyazlı yönetimin takım bulmasını istediği 33 yaşındaki oyuncu, kendisine gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

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