Sergen Yalçın takıma teşekkür etti! "Havamızı bozmayacağız"

Liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş'ta her şey olumlu ilerliyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, "Sezon boyunca kayıplar olabilir yeter ki bu havamızı bozmayalım" dedi. | Son dakika Beşiktaş (BJK) haberleri

Usta çalıştırıcı buna rağmen rehavete girmeden yola devam etme konusunda oyuncularını uyarıyor. Yalçın'ın dünkü idman öncesi talebelerine kısa bir konuşma yaptığı kaydedildi. Yalçın'ın "Gösterdiğiniz azim için hepinize teşekkür ederim. Daha ligin başında bizi yarış dışı görenler şimdi korkuyorlar. Beşiktaş varsa şampiyonluk iddiası her zaman vardır, bunu yine gösterdik" dediği belirtildi. Tecrübeli hocanın ayrıca "Bu havayı bozmadan devam etmek şampiyonluğun anahtarı. Tabii ki kayıplarımız olacak ama havamızı kaybetmemeliyiz" sözleriyle konuşmasını bitirdiği kaydedildi. Yalçın'ın idman sonrası bazı isimlerle özel olarak motivasyon görüşmesi yaptığı da gelen haberler arasında.



ŞAMPiYONLUK SEZONUNU YAKALADI

Ligde fırtına gibi esen ve son dört maçını kazanarak geçen hafta liderliğe yükselen siyah-beyazlılar, Rizespor maçıyla üst üste 5'inci galibiyetini aldı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, bu 5 maçta kalesini de kapatarak hiç gol yemedi ve söz konusu karşılaşmaları rakip ağları toplam 16 kez sarsarak kazandı. Bir haftayı bay geçen Beşiktaş, 16'ncı maçlar itibarıyla 37 gole ulaşarak şampiyon olduğu 2015-2016 sezonunu da yakaladı. Siyah-beyazlılar ayrıca 2003-2004 sezonunda da 16'ncı haftayı 37 golle geçmişti. Beşiktaş'ın 16'ncı maçlar baz alındığında en çok gol kaydettiği sezon ise 42 golle 2001-2002 sezonu oldu.



SEBEBİ ARKADAŞLIK!

Beşiktaş'taki dikkat çeken durumlardan biri de takımdaki arkadaşlık ortamı... Özellikle Aboubakar'ın annesinin vefatı sonrasında futbolcuların arasındaki bu bağ kendisini gösterdi. Rizespor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında bu konuya değinen Sergen Yalçın, "Sezon başından bu yana antrenmanlarımızda 1 kez bile tartışma çıkmadı. Futbolcular birbirlerine çok değer veriyor ve birbirleri için oynuyor" diyerek durumu özetledi.



FORMA ADALETİ

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın forma adaleti de göze çarpıyor. 48 yaşındaki teknik adam, bütün futbolcularını sahaya sürerek kadrodan en geniş verimi almaya çalışıyor. Siyah-beyazlı ekipte şu ana kadar şans bulamayan tek isim 16 yaşındaki 3. kaleci Emre Bilgin oldu. Yalçın, transfer döneminde de istediği isimlerin, kadro genişliği açısından önemine vurgu yapıyor. (Fotomaç)

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