Beşiktaş'a 1.92'lik dev 10 numara!
Son haftalarda gösterdiği çıkışla Süper Lig'in zirvesine yerleşen Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Hücum hattında Ljajic'ten fayda alamayan Kartal, yeni bir 10 numara arayışında. İşte Beşiktaş'ın gündemindeki 1.92'lik dev 10 numara...
Süper Lig'de 5 Ocak tarihi itibarıyla başlayan ara transfer dönemi sonrası kulüpler transferde vitesi yükseltmiş durumda.
Özellikle ligin 4 büyük kulübü temaslarını sıklaştırırken, bu kulüplerden Beşiktaş için birçok isim yazılıp çizilmeye devam ediyor.
Son dönemde aldığı başarılı sonuçlarla ligin zirvesine yerleşen siyah-beyazlılar, son oynanan Rizespor mücadelesinden 6-0 gibi net bir skorla ayrılarak taraftarlarını sevindirmişti.
Kısa süre önce Belçika'da forma giyen Holzhauser'in peşinde koşan siyah-beyazlılar kulübün Suudi patronu tarafından maaşının artırılması yüzünden transferden vazgeçmek zorunda kalmıştı.
Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlıların Bosna Hersek'in Sarajevo takımında forma giyen Amar Rahmanovic'e teklif yapacağı ileri sürüldü.
10 numara pozisyonunda oynayan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon forma giydiği 14 maçta 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
1.92 boyundaki yıldız, forvette de oynayabiliyor.
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