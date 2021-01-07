07 Ocak 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a 1.92'lik dev 10 numara!

Son haftalarda gösterdiği çıkışla Süper Lig'in zirvesine yerleşen Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Hücum hattında Ljajic'ten fayda alamayan Kartal, yeni bir 10 numara arayışında. İşte Beşiktaş'ın gündemindeki 1.92'lik dev 10 numara...

Beşiktaş'a 1.92'lik dev 10 numara!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 Giriş Tarihi: 07.01.2021

'de 5 Ocak tarihi itibarıyla başlayan ara transfer dönemi sonrası kulüpler transferde vitesi yükseltmiş durumda.

Beşiktaş'a 1.92'lik dev 10 numara!

Özellikle ligin 4 büyük kulübü temaslarını sıklaştırırken, bu kulüplerden için birçok isim yazılıp çizilmeye devam ediyor.

Beşiktaş'a 1.92'lik dev 10 numara!

Son dönemde aldığı başarılı sonuçlarla ligin zirvesine yerleşen siyah-beyazlılar, son oynanan mücadelesinden 6-0 gibi net bir skorla ayrılarak taraftarlarını sevindirmişti.

Beşiktaş'a 1.92'lik dev 10 numara!

gibi yıldız oyuncuların ismi ile anılırken, flaş bir golcü de gündemde...

Beşiktaş'a 1.92'lik dev 10 numara!

Kısa süre önce 'da forma giyen Holzhauser'in peşinde koşan siyah-beyazlılar kulübün Suudi patronu tarafından maaşının artırılması yüzünden transferden vazgeçmek zorunda kalmıştı.

Beşiktaş'a 1.92'lik dev 10 numara!

Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlıların 'in takımında forma giyen 'e teklif yapacağı ileri sürüldü.

Beşiktaş'a 1.92'lik dev 10 numara!

pozisyonunda oynayan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon forma giydiği 14 maçta 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş'a 1.92'lik dev 10 numara!

1.92 boyundaki yıldız, forvette de oynayabiliyor.

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