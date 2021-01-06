Beşiktaş'ta Mensah ve Vida ceza sınırında!

Siyah-beyazlı ekipte Bernard Mensah ile Domagoj Vida, bugünkü karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan Mensah ve Vida, Çaykur Rizespor maçında da aynı durumu yaşarsa, 18. haftada Hatayspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada cezalı duruma düşecekler. Teknik heyet, iki oyuncuyu da sarı kart görmemeleri konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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