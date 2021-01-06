06 Ocak 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Mensah ve Vida ceza sınırında!

Beşiktaş'ta 2 yıldız ceza sınırında!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.01.2021

'in 17. haftasında ile karşılaşacak 'ta, ve ceza sınırında bulunuyor. | Son dakika Beşiktaş (BJK) haberleri

Siyah-beyazlı ekipte ile , bugünkü karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan Mensah ve Vida, maçında da aynı durumu yaşarsa, 18. haftada Hatayspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada cezalı duruma düşecekler. Teknik heyet, iki oyuncuyu da sarı kart görmemeleri konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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