06 Ocak 2021, Çarşamba
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Beşiktaş'ı yeniler uçurdu! İşte o istatistik
Beşiktaş’ın yeni transferleri sahaya ağırlığını koydu. Siyah-beyazlıların bu sezon Süper Lig’de attığı 31 golün yüzde 61’i yeni isimlerden geldi.
Beşiktaş'ı yeni isimler kanatlandırdı. Sezon başı soru işareti olan yeni transferler gün geçtikçe açılırken, siyah-beyazlıların bu sezon ligde attığı 31 golün yüzde 61'i yenilerden geldi. Beşiktaş'ta genç kaleciler Ersin ve Utku, 15. haftaya kadar eldiveni bir şekilde taşıdı. Sağ bekte Rosier, sol bekte Rıdvan formayı kaparken, stoperde yine yeni transferler Montero ve Wellinton vardı. Savunma hattı tüm soru işaretlerine rağmen Vida'nın katılması ile performansı yukarıya taşıdı. Fakat Beşiktaş'ın 'yenilenen' yüzü en çok hücum hattında kendisini gösterdi. Rakamlar istatistiklere de fazlasıyla yansıdı. Süper Lig'de son olarak Kayserispor'u 2-0 yenip zirveye yerleşen Beşiktaş rakip ağlara toplam 31 gol gönderdi. Bu gollerin 19'una yeni transferlerin doğrudan etki göstermesi dikkat çekti. (Fotomaç)
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