06 Ocak 2021, Çarşamba

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Beşiktaş transferde bombayı patlıyor! Sergen Yalçın ısrarla istedi

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, orta saha bölgesi için aradığı ismi buldu. Teknik direktör Sergen Yalçın, yıldız ismi kadrosunda görmek istediğini söyledi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Beşiktaş (BJK) haberleri

Giriş Tarihi: 05.01.2021 18:34 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 18:34
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Beşiktaş transferde bombayı patlıyor! Sergen Yalçın ısrarla istedi

Beşiktaş, son olarak Süper Lig'de Kayserispor'a konuk olmuş ve mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

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Beşiktaş transferde bombayı patlıyor! Sergen Yalçın ısrarla istedi

Maçın ardından teknik direktör Sergen Yalçın, yaptığı açıklamada takıma takviye yapmak istediklerini açık bir şekilde ifade etmişti.

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Beşiktaş transferde bombayı patlıyor! Sergen Yalçın ısrarla istedi

Bununla beraber Başkan Ahmet Nur Çebi, Erdal Torunoğulları da teknik direktör Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmelerden o ismin transferi için fikir birliğine vardı.

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Beşiktaş transferde bombayı patlıyor! Sergen Yalçın ısrarla istedi

Daha önce de Beşiktaş forması giyen futbolcunun takımında mutsuz olduğu ve siyah beyazlılara imza atmaya can attığı kaydedildi.

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Beşiktaş transferde bombayı patlıyor! Sergen Yalçın ısrarla istedi

ELNENY YENİDEN BEŞİKTAŞ'A!
Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Kara Kartal, daha önce de siyah beyazlılarda forma giyen ve sezon başında Arsenal'e geri dönen Mohamed Elnen'yi kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

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