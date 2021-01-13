13 Ocak 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Boyd ve Hasic'e müjde!

Beşiktaş'ta Boyd ve Hasic'e müjde!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.01.2021

'nin ile yaptığı toplantının ardından açıkladığı 16 yabancı kuralı sonrasında 'ta ve için çözüm de ortaya çıktı. 2 futbolcu da sezonun ikinci yarısında kadroda olacak.

ve 'nin bugün 'da yaptığı toplantının ardından çıkan karar sonucunda ligin ikinci yarısında 14 olan yabancı sayısının 16'ya çıkarılmasına karar verildi. Bu durumdan olumlu olarak etkilenen takımlardan birisi de oldu. Kadrodaki yabancı oyuncu sayısının fazla olması nedeniyle sezonun ilk yarısında 'un lisansını çıkarmayan siyah-beyazlılarda, 'li oyuncunun ligin ikinci yarısında takıma katılacağı açıklanmıştı. Ancak Boyd'un takıma dahil olmasıyla birlikte hangi ismin lisansının askıya alınacağı tartışma konusu olurken, genç futbolcu 'in de kiralık olarak başka bir takıma gönderilmesi gündeme gelmişti. Bugün alınan karar sonrasında her 2 futbolcu da ligin ikinci yarısında Beşiktaş formasını giyebilecek. Bu sezon Beşiktaş'ın ligdeki ilk golüne imza atan ancak lisansı askıya alınan Tyler Boyd, sezon başından bu yana takımla birlikte antrenmanlara çıkıyordu. ABD'li oyuncunun lisansı tekrar çıkarılacak ve takıma dahil olacak.

Öte yandan Beşiktaş İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı , alınan karar sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kaynar, "Başkanımız 'nin ilk olarak dile getirdiği ve yoğun çaba gösterdiği bu kuralı destekliyor, Türk futbolu adına hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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