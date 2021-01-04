04 Ocak 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a müjde! Takımla çalışmalara başladı...

Beşiktaş'a müjde! Takımla çalıştı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 Giriş Tarihi: 04.01.2021

’in 17. haftasında Ç.’u konuk edecek zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlılarda uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan 'de çalışmalara başladı

'in 17. haftasında Ç.'u konuk edecek , sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlılarda, yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süredir formasından uzak kalan takımla çalıştı.

Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenmanda dün oynanan maçında forma giyen oyuncuları rejenerasyon çalışmalarıyla tamamlandı. Diğer futbolcular ise; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmalarıyla antrenmana başladı. , 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarıyla devam eden idman, yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmalarıyla sona erdi.

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Öte yandan 25 Kasım 2020'de yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak olan Gökhan Töre, antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girecek.

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