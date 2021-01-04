Beşiktaş'a müjde! Takımla çalışmalara başladı...
Süper Lig’in 17. haftasında Ç.Rizespor’u konuk edecek Beşiktaş zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlılarda uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Gökhan Töre'de çalışmalara başladı
Süper Lig'in 17. haftasında Ç.Rizespor'u konuk edecek Beşiktaş, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlılarda, yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süredir formasından uzak kalan Gökhan Töre takımla çalıştı.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda dün oynanan Kayserispor maçında forma giyen oyuncuları rejenerasyon çalışmalarıyla tamamlandı. Diğer futbolcular ise; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmalarıyla antrenmana başladı. Pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarıyla devam eden idman, yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmalarıyla sona erdi.
Öte yandan 25 Kasım 2020'de yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak olan Gökhan Töre, antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Siyah-beyazlılar, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girecek.
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