Beşiktaş'ta Aboubakar'ın yokluğunda forvette kim oynayacak? Sergen Yalçın kararını verdi

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, annesinin vefatı nedeniyle Kamerun'a giden ve bu nedenle Süper Lig'de oynanacak Sivasspor ve Kayserispor maçlarını kaçıracak Vincent Aboubakar'ın yerine ileri uçta kimi oynatacağına karar verdi.

Beşiktaş, Sivasspor karşısında Vincent Aboubakar'dan da yoksun olacak. Deneyimli forvet, annesi vefat ettiği için ülkesi Kamerun'a gitti. Aboubakar, Ankaragücü karşılaşmasından önce ligde son 5 maçın hepsinde ağları sarsıp, 7 gole imza atmıştı. Oyuncunun formunun zirve yaptığı bir dönemde golcüsünden yararlanamayacak olan Beşiktaş'ta Abou'nun yokluğunda ileri uçta Cyle Larin görev yapacak. Larin'in forvete geçmesiyle kanatta da rotasyona gidilecek. Teknik patron Sergen Yalçın, sol açıkta N'Koudou'ya forma verecek.

(Fotomaç)

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