27 Aralık 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Aboubakar'ın yokluğunda forvette kim oynayacak? Sergen Yalçın kararını verdi

Aboubakar'ın yokluğunda forvette kim oynayacak? Yalçın kararını verdi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.12.2020

'ta teknik direktör , annesinin vefatı nedeniyle Kamerun'a giden ve bu nedenle 'de oynanacak ve maçlarını kaçıracak 'ın yerine ileri uçta kimi oynatacağına karar verdi.

, karşısında 'dan da yoksun olacak. Deneyimli forvet, annesi vefat ettiği için ülkesi Kamerun'a gitti. Aboubakar, Ankaragücü karşılaşmasından önce ligde son 5 maçın hepsinde ağları sarsıp, 7 gole imza atmıştı. Oyuncunun formunun zirve yaptığı bir dönemde golcüsünden yararlanamayacak olan Beşiktaş'ta Abou'nun yokluğunda ileri uçta Cyle görev yapacak. Larin'in forvete geçmesiyle kanatta da rotasyona gidilecek. Teknik patron , sol açıkta N'Koudou'ya forma verecek.

(Fotomaç)

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