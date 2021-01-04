04 Ocak 2021, Pazartesi

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Usta yazarlar Kayserispor - Beşiktaş maçını yorumladı! "Beşiktaş'ın topçusu değil"

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Usta yazarlar ise karşılaşmayı flaş sözlerle yorumladı. İşte o ifadeler...

Giriş Tarihi: 04.01.2021 09:54
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Usta yazarlar Kayserispor - Beşiktaş maçını yorumladı! Beşiktaş'ın topçusu değil

SİNAN VARDAR - KAZANAN HAKLIDIR

Beşiktaş'ta önemli eksikler vardı. Ljajic, Gökhan Töre'yi artık yoktan saymıyorum tabii ki ama; Ghezzal ve Aboubakar'ın olmaması Beşiktaş'ın gücünü epey azaltmıştı.

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Usta yazarlar Kayserispor - Beşiktaş maçını yorumladı! Beşiktaş'ın topçusu değil

Samet Hoca sahaya öyle bir bakıyordu ki; "Bu takımla sahadan 1 puanla çıkarsak harika olur' der gibiydi. Beşiktaş tatsız tutsuz bir futbol ortaya koydu. Bir haftada Beşiktaş'a ne olduğunu anlayamadım. Herhalde takım yılbaşında korona partisindeydi!

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Usta yazarlar Kayserispor - Beşiktaş maçını yorumladı! Beşiktaş'ın topçusu değil

Siyah-Beyazlılar maça ağırlığını koymak istedi ama özellikle hücumda ağır çekimde gibiydi. Beşiktaş özellikle Güven'le eksik oynadı. 3 gol attığı maçta bile vurguladım; bu çocuk Beşiktaş'ın topçusu değil. Medyada ona teklifler olduğunu okuyorum. Bir dakika bile durmayın, gönderin gitsin!

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Usta yazarlar Kayserispor - Beşiktaş maçını yorumladı! Beşiktaş'ın topçusu değil

Mensah tel tel döküldü. Josef'in ayakta duracak hali yoktu. Rosier bir ara saman alevi gibi parladı ama sonra o da takım arkadaşlarına ayak uydurdu. Beşiktaş'ta dün sadece Atiba ve N'Koudou ayakta duran isimlerdi.

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Usta yazarlar Kayserispor - Beşiktaş maçını yorumladı! Beşiktaş'ın topçusu değil

Sergen Yalçın'ın Mensah'a 73 dakika sabretmesine hayret ettim. Ama aynı Sergen Hoca'nın son 20 dakikada Necip, Hasic ve Oğuzhan hamleleriyle oyunu hızlandırması başarılı hamlelerdi.

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