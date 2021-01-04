Usta yazarlar Kayserispor - Beşiktaş maçını yorumladı! "Beşiktaş'ın topçusu değil"

Samet Hoca sahaya öyle bir bakıyordu ki; "Bu takımla sahadan 1 puanla çıkarsak harika olur' der gibiydi. Beşiktaş tatsız tutsuz bir futbol ortaya koydu. Bir haftada Beşiktaş'a ne olduğunu anlayamadım. Herhalde takım yılbaşında korona partisindeydi!