27 Aralık 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş kemer sıkacak! İşte Bankalar Birliği ile yapılacak anlaşmanın detayları

Beşiktaş kemer sıkacak! İşte Bankalar Birliği anlaşmasının detayları
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.12.2020

, ile yapacağı yeni anlaşma gereği gelecek sezon yüzde 20 tasarruf edecek. Borçlanmalar konsorsiyumun onayına tabi olacak.

'ın ile yapacağı anlaşmanın detayları belli oldu. yükümlülüklerini artıran anlaşma detayları şöyle: 1- 2021-22 sezonu için giderlerinde 2020-21 sezonuna kıyasla en az %20 tasarruf edilmesi aranacak. 2- Borç yapılandırması, 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında anapara ödemesiz yaklaşık 9 yıl vade süreci şeklinde gerçekleştirilecek. 3- 2023-24 sezonunun başlangıcından itibaren her cari futbol sezonu, bir önceki sezon elde edilmesi öngörülen sabit gelirler toplamının asgari %50'sine tekabül eden bir tutarda konsorsiyuma borç ödemesi yapılacak. 4- 2022-23 sezonunun başlangıcından itibaren bir sezon içerisinde elde edilmiş değişken gelirlerin %50'si konsorsiyum kredisinin yapılandırmanın son yılında muaccel hale gelecek olan borç servisinden süpürülmesinde kullanılacak. 5- 2022-23 sezonunda, 2021-22 sezonunda elde edilmesi öngörülen sabit gelirlerin %25'ine tekabül eden tutarda faiz tahsil edilecek. 6- Şirket gelirleri; öncelikle vergi ödemelerinin yapılmasında kullanılacak. 7- BJK Derneği ve Şirketi'nin ayrılması finansal olarak gerçekleştirilecek. Dernek finansal borçlanma yasağına tabi olacak. 8- Bütçe hazırlanırken şirket ile konsorsiyum arasında anlaşılan gelir paylaşım ve bütçeleme metodu dikkate alınacak. 9- Şirketin borçlanma, teminat-takyidat yasağı, tasarruf gibi ticari konuları, konsorsiyum bankalarının ön onayına tabi tutulacak.

(Fotomaç)

Aboubakar iki maçta forma giyemeyecek! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal'ın gözü zirvede! İşte Yalçın'ın liderlik planı Kartal'ın gözü zirvede! İşte Yalçın'ın liderlik planı
Aboubakar'ın yokluğunda forvette kim oynayacak? Yalçın kararını verdi Aboubakar'ın yokluğunda forvette kim oynayacak? Yalçın kararını verdi
Ümraniye'de kemik sesleri Ümraniye'de kemik sesleri
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör