Beşiktaş kemer sıkacak! İşte Bankalar Birliği ile yapılacak anlaşmanın detayları
Beşiktaş, Bankalar Birliği ile yapacağı yeni anlaşma gereği gelecek sezon yüzde 20 tasarruf edecek. Borçlanmalar konsorsiyumun onayına tabi olacak.
Beşiktaş'ın Bankalar Birliği ile yapacağı anlaşmanın detayları belli oldu. Borç yükümlülüklerini artıran anlaşma detayları şöyle: 1- 2021-22 sezonu için futbol giderlerinde 2020-21 sezonuna kıyasla en az %20 tasarruf edilmesi aranacak. 2- Borç yapılandırması, 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında anapara ödemesiz yaklaşık 9 yıl vade süreci şeklinde gerçekleştirilecek. 3- 2023-24 sezonunun başlangıcından itibaren her cari futbol sezonu, bir önceki sezon elde edilmesi öngörülen sabit gelirler toplamının asgari %50'sine tekabül eden bir tutarda konsorsiyuma borç ödemesi yapılacak. 4- 2022-23 sezonunun başlangıcından itibaren bir sezon içerisinde elde edilmiş değişken gelirlerin %50'si konsorsiyum kredisinin yapılandırmanın son yılında muaccel hale gelecek olan borç servisinden süpürülmesinde kullanılacak. 5- 2022-23 sezonunda, 2021-22 sezonunda elde edilmesi öngörülen sabit gelirlerin %25'ine tekabül eden tutarda faiz tahsil edilecek. 6- Şirket gelirleri; öncelikle vergi ödemelerinin yapılmasında kullanılacak. 7- BJK Derneği ve Şirketi'nin ayrılması finansal olarak gerçekleştirilecek. Dernek finansal borçlanma yasağına tabi olacak. 8- Bütçe hazırlanırken şirket ile konsorsiyum arasında anlaşılan gelir paylaşım ve bütçeleme metodu dikkate alınacak. 9- Şirketin borçlanma, teminat-takyidat yasağı, tasarruf gibi ticari konuları, konsorsiyum bankalarının ön onayına tabi tutulacak.
(Fotomaç)
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