Beşiktaş oyuncu satmadan transfer yapamayacak
TFF, 5 Ocak'ta başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için harcama limitlerini açıklarken, 338 milyon 324 bin 475 TL limiti bulunan Beşiktaş, oyuncu satmadan transfer yapamayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2. transfer ve tescil dönemi için takım harcama limitlerini açıkladı. Sezon başında Beşiktaş'ın harcama limiti 259 milyon TL olarak açıklanmış ve yüzde 15'lik sapmayla bu rakam 298 milyon olarak belirlenmişti. Açıklanan yeni limitlerde artış yaşandı. Siyah-beyazlı kulübün harcama limiti 294 milyon 195 bin 196 TL olarak açıklanırken, yüzde 15'lik sapmayla bu rakam 338 milyon 324 bin 475 TL olarak belirlendi. Bugün bir toplantı yapan siyah-beyazlı yönetim, mevcut kadrodaki isimlerden bazılarıyla yollarını ayırmadığı sürece transfer yapamayacağını belirledi. Kadro dışı olan Mirin, Douglas ve Lens'in yanı sıra kadroda bulunan Adem Ljajic'i gözden çıkaran siyah-beyazlılar, bu futbolcularla yolları ayırması halinde limit açabilecek. 4 yabancı oyuncunun takımdan ayrılması halinde kadrodaki yabancı sayısı da 14'e düşecek. Ara transferde bazı yerli isimlerle ilgilenen Beşiktaş, forvet hattına ise yabancı bir oyuncu transfer etmek istiyor. Ancak bunun için eldeki yabancılardan en az 1'inin daha takımdan ayrılması gerekecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları