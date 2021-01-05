05 Ocak 2021, Salı
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Beşiktaş'ta savunma toparladı
Sezon başında defansif olarak büyük problemler yaşayan Beşiktaş, bu anlamda da kendisini toparladı. Ligin ilk 9 haftasında yalnızca Yeni Malatyaspor' maçında kalesini gole kapatan siyah-beyazlılar, son 6 mücadelenin ise 5'inde gol yemedi.
Sezon başında defansif olarak büyük problemler yaşayan Beşiktaş, bu anlamda da kendisini toparladı. Ligin ilk 9 haftasında yalnızca Yeni Malatyaspor' maçında kalesini gole kapatan siyah-beyazlılar, son 6 mücadelenin ise 5'inde gol yemedi. 3-0'lık Kasımpaşa galibiyetinin ardından Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar, bu maçın ardından boy gösterdiği 4 karşılaşmayı da gol yemeden kazandı.
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