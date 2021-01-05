05 Ocak 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta savunma toparladı

Savunma toparladı
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.01.2021

Sezon başında defansif olarak büyük problemler yaşayan , bu anlamda da kendisini toparladı. Ligin ilk 9 haftasında yalnızca ' maçında kalesini gole kapatan siyah-beyazlılar, son 6 mücadelenin ise 5'inde gol yemedi.

Sezon başında defansif olarak büyük problemler yaşayan , bu anlamda da kendisini toparladı. Ligin ilk 9 haftasında yalnızca ' maçında kalesini gole kapatan siyah-beyazlılar, son 6 mücadelenin ise 5'inde gol yemedi. 3-0'lık Kasımpaşa galibiyetinin ardından Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar, bu maçın ardından boy gösterdiği 4 karşılaşmayı da gol yemeden kazandı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Kartal'dan Mandzukic'e Aboubakar tarifesi! Kartal'dan Mandzukic'e Aboubakar tarifesi!
Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı! İşte listedeki 7 isim Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı! İşte listedeki 7 isim
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör