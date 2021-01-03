Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın biletlerini kesti! 3 isim takımdan ayrılıyor
Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar devam ederken, siyah-beyazlılar teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda 3 isimle yollarını ayırma kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri
Süper Lig'in dev kulüplerinden Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile birlikte uçuşa geçti. Son 7 maçında 6 galibiyet alan siyah-beyazlılar, zirve yarışında iddialı bir konuma geldi.
Sezon başı transfer dönemini rakiplerine göre iyi geçiremeyen Kartal, sezona da kötü başlamasına rağmen son zamanlardaki performansıyla zirveye tutundu.
3 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Beşiktaş, gözünü ara transfer dönemine çevirdi.
Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebiyle kadro dışı bırakılan futbolculardan Jeremain Lens, Nicolas Isimat-Mirin ve Douglas ile yollarını ayırmak için harekete geçti.
Siyah beyazlılar, ligin ilk yarısı için TFF'ye bildirilen listeye alınmayan üç futbolcuyla görüşerek ocak ayında takımdan ayrılmalarını istedi.
4 OYUNCUYA 2.7 MİLYON EURO ÖDENDİ
Sözleşmeleri Haziran 2022'de sona erecek bu oyunculardan Isimat-Mirin'le Yeni Malatyaspor, Hatayspor ve Kayserispor'un, Douglas'la da Denizlispor'un ilgilendiği bildirildi.
Beşiktaş, bu oyunculara talip olan kulüplerden kiralama ya da bonservis bedeli talep etmeyecek. Kadro dışı olan diğer isim Boyd ise ikinci yarıda A takıma dönecek.
Hürriyet'in haberine göre diğer taraftan Beşiktaş'ın, kadro dışı bıraktığı 4 oyuncuya ilk yarıda 2.7 milyon Euro ödediği belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları