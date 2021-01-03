04 Ocak 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın biletlerini kesti! 3 isim takımdan ayrılıyor

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar devam ederken, siyah-beyazlılar teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda 3 isimle yollarını ayırma kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın biletlerini kesti! 3 isim takımdan ayrılıyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.01.2021

'in dev kulüplerinden Beşiktaş, teknik direktör ile birlikte uçuşa geçti. Son 7 maçında 6 galibiyet alan siyah-beyazlılar, zirve yarışında iddialı bir konuma geldi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın biletlerini kesti! 3 isim takımdan ayrılıyor

Sezon başı transfer dönemini rakiplerine göre iyi geçiremeyen , sezona da kötü başlamasına rağmen son zamanlardaki performansıyla zirveye tutundu.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın biletlerini kesti! 3 isim takımdan ayrılıyor

3 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Beşiktaş, gözünü ara transfer dönemine çevirdi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın biletlerini kesti! 3 isim takımdan ayrılıyor

Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör 'ın talebiyle kadro dışı bırakılan futbolculardan , Nicolas Isimat-Mirin ve ile yollarını ayırmak için harekete geçti.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın biletlerini kesti! 3 isim takımdan ayrılıyor

Siyah beyazlılar, ligin ilk yarısı için 'ye bildirilen listeye alınmayan üç futbolcuyla görüşerek ocak ayında takımdan ayrılmalarını istedi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın biletlerini kesti! 3 isim takımdan ayrılıyor

4 OYUNCUYA 2.7 MİLYON EURO ÖDENDİ

Sözleşmeleri Haziran 2022'de sona erecek bu oyunculardan Isimat-Mirin'le , ve 'un, 'la da 'un ilgilendiği bildirildi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın biletlerini kesti! 3 isim takımdan ayrılıyor

Yıllık 2.2 milyon Euro'luk garanti ücreti nedeniyle 'den bir takımla anlaşma ihtimali düşük olan ise, kalan ücretinin bir bölümünün ödenmesi halinde ayrılabileceğini bildirdi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın biletlerini kesti! 3 isim takımdan ayrılıyor

Beşiktaş, bu oyunculara talip olan kulüplerden kiralama ya da bonservis bedeli talep etmeyecek. Kadro dışı olan diğer isim ise ikinci yarıda A takıma dönecek.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın biletlerini kesti! 3 isim takımdan ayrılıyor

Hürriyet'in haberine göre diğer taraftan Beşiktaş'ın, kadro dışı bıraktığı 4 oyuncuya ilk yarıda 2.7 milyon Euro ödediği belirtildi.

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