Kayserispor Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu!

Kayserispor - Beşiktaş maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu. İşte 16. haftanın kalan maçlarının hakemleri...

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Kayserispor Beşiktaş karşılaşmasının VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu. İşte haftanın oynanmayan maçlarının hakemleri;

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