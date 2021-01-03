04 Ocak 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Kayserispor Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu!

İşte Kayserispor Beşiktaş maçının VAR hakemi!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 Giriş Tarihi: 03.01.2021

maçının VAR hakemi oldu. İşte 16. haftanın kalan maçlarının hakemleri...

'in 16. haftasında oynanacak olan karşılaşmasının VAR hakemi oldu. İşte haftanın oynanmayan maçlarının hakemleri;

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