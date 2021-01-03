04 Ocak 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş ve Karagümrük o golcü için karşı karşıya!

Beşiktaş ve Karagümrük transferde karşı karşıya!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 Giriş Tarihi: 03.01.2021

Kadrosuna bir forvet katmak isteyen ve bunun için yoğun çaba sarfeden , daha önceden de listesinde olan 'nin golcüsünü yeniden gündemine aldı. Siyah beyazlıların bu transferde en büyük rakibi, daha önce 'dan başarılı transferlere imza atan . İşte detaylar...

'in ilk yarısında başarılı bir grafik sergileyen ve , bu kez transfer yarışında karşı karşıyalar. Serie A ekiplerinden forması giyen 'yi kadrosuna katmak isteyen iki ekip kıyasıya bir yarış sergiliyor.

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'in haberine göre, Cagliari'de son dönemlerde forma şansı bulamayan 24 yaşındaki forvetin peşinde olan en ciddi 2 kulüp Beşiktaş ve . Son dönemde, , , , , ve gibi isimleri İtalya'dan transfer eden Fatih Karagümrük bu transferi de yapabileceği belirtiliyor.

Öte yandan bu sezon 5 maçta sadece 91 dakika süre alabilen 24 yaşındakı 1.94'lük golcünün takımdan ayrılmak istediği de söyleniyor.

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