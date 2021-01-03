Beşiktaş ve Karagümrük o golcü için karşı karşıya!

Kadrosuna bir forvet katmak isteyen ve bunun için yoğun çaba sarfeden Beşiktaş, daha önceden de listesinde olan Cagliari'nin golcüsünü yeniden gündemine aldı. Siyah beyazlıların bu transferde en büyük rakibi, daha önce İtalya'dan başarılı transferlere imza atan Karagümrük. İşte detaylar...

Süper Lig'in ilk yarısında başarılı bir grafik sergileyen Beşiktaş ve Fatih Karagümrük, bu kez transfer yarışında karşı karşıyalar. İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari forması giyen Alberto Cerri'yi kadrosuna katmak isteyen iki ekip kıyasıya bir yarış sergiliyor.

The Wise Magazine'in haberine göre, Cagliari'de son dönemlerde forma şansı bulamayan 24 yaşındaki forvetin peşinde olan en ciddi 2 kulüp Beşiktaş ve Karagümrük. Son dönemde, Bertolacci, Borini, Biglia, Viviano, Zukanovic ve Balkovec gibi isimleri İtalya'dan transfer eden Fatih Karagümrük bu transferi de yapabileceği belirtiliyor.

Öte yandan bu sezon 5 maçta sadece 91 dakika süre alabilen 24 yaşındakı 1.94'lük golcünün takımdan ayrılmak istediği de söyleniyor.

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