Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Beşiktaş'ın 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, locanın MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy tarafından basıldığını iddia etti. A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Dalgakıran, "Bir milletvekili ve kardeşi olduğunu öğrendiğimiz şahıslar arkadaşımızı yumrukladı" dedi. Konuyla ilgili Mustafa Baki Ersoy da Adnan Dalgakıran'ın açıklamalarına cevap verdi. Ersoy, "Locaya saldırmam söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Beşiktaş deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş 2'nci Başkanı Adnan Dalgakıran, maç sırasında Beşiktaşlı yöneticilerin locada saldırıya uğradığını söyledi.

"Başkanımıza, kulübümüze, hocamıza ve futbolcularımıza teşekkür ediyoruz" diyen Dalgakıran, şöyle konuştu: "Bu kulübe çok emek veren şu an hastanede olan Emre Kocadağ'a da çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız da Covid-19'a yakalandı. Başkanımız, birçok yöneticimiz hastalıkla mücadele ediyor. Şu an başkanımız ve asbaşkanımız Covid-19. Onlara da acil şifalar diliyorum. İnşallah en kısa zamanda iyileşirler ve aramıza katılırlar. Kayserisporlu yöneticilere de teşekkür ediyoruz. Ancak, gerçekten burada çok vahim bir olay yaşandı. Maçın son dakikalarında olan gerginlikten sonra yöneticilerimizin locası Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili sıfatı taşıyan bir şahıs ve kardeşi tarafından basıldı ve 2 arkadaşımız yumruklandı. Bu çok acı bir şey. Burası Patagonya değil. Biz derhal kendilerinden davacı oluyoruz. O Milletvekili ve kardeşinden davacıyız. Kamera kayıtlarını istedik. Gereken şekilde bütün takibimizi yapacağız. Bu ülkenin parlamentosunda, bu insanları temsil eden insanların sokak kabadayısı gibi loca basıp insanlarımızı dövmeye kalkmasını bu büyük camia bunun bedelini sorar ve soracağız da. Lütfen, tekrar rica ediyoruz. Başkanımız da fair-playdan bahsediyor, biz de hep bunu söylüyoruz. Bu efendiliğin sıkıntılarını çeksek de bu yönde devam etmeye kararlıyız. Ancak bu yönde saldırıda bulunanlar mutlaka ve mutlaka cezalandırılmalı. Kayseri ve Kayserisporlu yöneticilere teşekkür ediyoruz bizi çok iyi ağırladılar. Konunun onlarla hiçbir alakası yok."

ERSOY: LOCAYA SALDIRMAM SÖZ KONUSU DEĞİL

Kayserispor'un Beşiktaş'ı konuk ettiği maçın ardından Beşiktaş Kulübü 2'nci Başkanı Adnan Dalgakıran'ın yaptığı açıklamalara, MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'dan cevap geldi. Saldırı gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Ersoy, "Locaya saldırmam söz konusu değil. Onlar, Kayserisporlu yöneticilerin bulunduğu locaya saldırdı. Ben de 'Ne yapıyorsunuz' dedim. Benim ve kardeşimin yumruk atması söz konusu değil. Ben kimseye vurmadım. Arbede yaşandı. Beşiktaşlı yönetici Adnan Dalgakıran'ın açıklamasını bilinçli yaptığını düşünüyorum. Açıklaması, 'Kimlere hizmet ediyorsunuz' sorusunu akıllara getiriyor" şeklinde konuştu.





DİĞER