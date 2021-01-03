04 Ocak 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın gözü Koita'da! Kasımpaşa geri adım atmıyor

Süper Lig'de devre arasına kısa bir süre kala Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar sezon başında kadrosuna katmak istediği yıldız isim için harekete geçti. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın gözü Koita'da! Kasımpaşa geri adım atmıyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.01.2021

'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen , transferde gaza bastı.

Beşiktaş'ın gözü Koita'da! Kasımpaşa geri adım atmıyor

'ın yaz transfer döneminden bu yana gündeminde olan ancak sezon başında bonservis engeline takıldığı için transferini gerçekleştiremediği Bengali-Fode defteri yeniden açıldı.

Beşiktaş'ın gözü Koita'da! Kasımpaşa geri adım atmıyor

yönetimi, 'nın ocak ayında 1 milyon Euro civarı bonservis talebi olduğunu biliyordu. Bu rakamı düşürmek için yeniden nabız yoklayan , "Bonservissiz göndermek istemiyoruz" yanıtı aldı.

Beşiktaş'ın gözü Koita'da! Kasımpaşa geri adım atmıyor

Siyah-beyazlılarda forma giymeyi çok isteyen ise gözünü iki kulüp arasındaki görüşmelere dikmiş durumda.

Beşiktaş'ın gözü Koita'da! Kasımpaşa geri adım atmıyor

'ya daha önce de ayrılmak istediğini ileten 30 yaşındaki futbolcu kulüplerin anlaşması halinde 'a imza atacak. 'nın ligde 9 maçta 4 golü bulunuyor.

Sabah

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