30 Aralık 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Ahmet Nur Çebi'ye 2. kez corona virüsü iddiası! Test sonucu...

Son dakika: Ahmet Nur Çebi'ye 2. kez corona virüsü iddiası! Test sonucu...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 Giriş Tarihi: 30.12.2020

devlerinden 'ın başkanı 'nin corona virüsü test sonucu pozitif çıktığı iddia edildi. Çebi daha önce de corona virüsüne yakalanmıştı.

Daha önce corona virüsüne yakalanan ve iyileşen Başkanı 'nin ikinci kez corona virüsüne yakalandığı öğrenildi. Başkan Çebi'nin özel bir hastanede tedavi altına alındığı belirtiliyor...

Bilindiği üzere Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, mayıs ayında corona virüsüne yakalanmış ve tedavisinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Siyah-beyazlılarda Çebi'nin yanı sıra teknik direktör da daha önce virüse yakalanmış ve atlatmıştı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama ise şu şekilde;

"Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Daha önce Covid-19 teşhisiyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye bu sabah rutin kontroller gereği hastanede Covid-19 PCR testi yapılmıştır.

Uygulanan Covid-19 PCR testinin sonucu beklenmekle birlikte, Başkanımızın sağlık durumuna ilişkin yapılan diğer kontrollerde endişe verici herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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