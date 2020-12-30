Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın başkanı Ahmet Nur Çebi'nin corona virüsü test sonucu pozitif çıktığı iddia edildi. Çebi daha önce de corona virüsüne yakalanmıştı.

Daha önce corona virüsüne yakalanan ve iyileşen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ikinci kez corona virüsüne yakalandığı öğrenildi. Başkan Çebi'nin özel bir hastanede tedavi altına alındığı belirtiliyor...

Bilindiği üzere Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, mayıs ayında corona virüsüne yakalanmış ve tedavisinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Siyah-beyazlılarda Çebi'nin yanı sıra teknik direktör Sergen Yalçın da daha önce virüse yakalanmış ve atlatmıştı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama ise şu şekilde;

"Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Daha önce Covid-19 teşhisiyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye bu sabah rutin kontroller gereği hastanede Covid-19 PCR testi yapılmıştır.

Uygulanan Covid-19 PCR testinin sonucu beklenmekle birlikte, Başkanımızın sağlık durumuna ilişkin yapılan diğer kontrollerde endişe verici herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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