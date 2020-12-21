Muhteşem Aboubakar

Beşiktaş'ın usta forveti Aboubakar biri penaltıdan 2 golle zaferin mimarı oldu. Abou, toplam 8 golün 7’sini son 5 maçta attı.

Kartal'ın Kamerunlu forveti Aboubakar dün gece de iş başındaydı. Tecrübeli forvet, biri penaltıdan 2 golle Erzurumspor'un fişini çekti. Sahada basmadık yer bırakmayan 28 yaşındaki futbolcu, ligde forma giydiği 10 maçta gol sayısını 8'e yükseltti. Üst üste 5 maçtır gol kaydeden Abou, bunların 7'sini bu süreçte kaydetti.

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