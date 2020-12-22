22 Aralık 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş 5 haftada 7 basamak yükseldi

5 haftada 7 basamak yükseldi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.12.2020

Beşiktaş'tan muhteşem yükseliş; 5 haftada 7 basamak çıktı!.. G.Antep'e deplasmanda 3-1 yenildiği 8. haftayı 12. basamakta tamamlayan Beşiktaş, zorlu fikstüre karşın müthiş bir çıkış yakalarken, şampiyonluk yarışına dahil oldu.

Sırasıyla Başakşehir, F.Bahçe ve Kasımpaşa gibi üç güçlü ekibi mağlup eden takım geçen hafta deplasmanda Alanya'ya kaybetse de bu hafta yara sardı. Son 5 maçta 15 gol atan ve totalde 25 golle bu alanda ligin en üretken takımı olan Beşiktaş, zirve ile arasındaki puan farkını da dörde indirdi.

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