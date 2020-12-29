29 Aralık 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Rachid Ghezzal'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 Giriş Tarihi: 29.12.2020

'ın formda isimlerinden hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Yıldız futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgilendirme yapıldı. İşte Ghezzal'in yaşadığı problem ve detayları...

'tan yapılan açıklamaya göre, "Futbol Takımımızın Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçın ardından sağ kalça ön bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz 'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ kalça ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Rachid Ghezzal'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Flaş Hakan Arslan yorumu! haberin devamı

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