Beşiktaş'tan Michael Krmencik atağı! Tomas Sivok devreye girdi

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı. Club Brugge'da kadro dışı kalan Michael Krmencik için en doğru kararın Beşiktaş olduğu ifade edilirken, Tomas Sivok'un da devrede olduğu ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş (BJK) haberleri

Beşiktaş ile adı son günlerde adı sıkça anılmaya başlanan Michael Krmencik'le ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendi tarzı olarak gördüğü ve transferine izin verdiği Krmencik için Beşiktaş ile Club Brugge'ün anlaşmaya vardığı iddiaları manşetlere taşınmaya başlandı. Club Brugge'da kadro dışı bırakılan 1.91'lik forvet Krmencik'in devre arasında ayrılmasının en doğru karar olduğu savunulurken; Çekya'nın devlet televizyonu Ceska Telvize'deki spor programında 27 yaşındaki forvetin Beşiktaş'a transferi masaya yatırıldı.



TARAFTAR 'BEŞİKTAŞ' DİYOR

Haberde Krmencik'in Yunanistan ya da Rusya'da sıradan bir kulübe gitmesindense, Beşiktaş'a gitmesinin doğru bir karar olacağı savunuldu. Bu arada Belçika'nın Het Nieuwsblad gazetesi de Krmencik için Beşiktaş ve Club Brugge'un anlaştığını iddia etti. Belçika ekibinin masraflarının tamamını karşılaması durumunda Çekyalı oyuncuyu Plzen'e vermek yerine Beşiktaş'a göndermeye sıcak baktığını yazdı. Öte yandan Çekyalı futbolseverler Krmencik'in Beşiktaş'a gelmesi taraftarı eurofutbal.cz sitesinin düzenlediği ankete katılan Çekyalıların yüzde 61'i Krmencik'in Beşiktaş'a gitmesini destekledi.



YENİDEN YILDIZLAŞIR

Çek medyası, Krmencik'in kendisiyle uzun süredir ilgilenen Beşiktaş'a sıcak baktığını duyururken; Son dönemde Türk futbolunun Sörloth, Muriqi gibi santrforları Avrupa futbolunun önüne koyduğundan bahsetti. Bu şartlarda 27 yaşındaki golcünün yeniden eski formunu yakalayabileceği ifade edildi.





BİLGİ TOPLUYOR

Çekya'dan Nova Sport yazarı Zuzana Rihova da, Krmencik'e Beşiktaş'ın iddiasının çok ciddi olduğunu iddia etti. Çekyalı oyuncunun Club Brugge'dan ayrılmaya hazır olduğunu hatta İstanbul ve Beşiktaş hakkında pek bilgi topladığını belirtti. Siyah- beyazlı formayı giymiş Çekyalı bazı oyunculardan aldığı bilgilerin de kendisini memnun ettiğini iddia etti.



229

Profesyonel kulüp kariyerinde 229 maça çıkan Michael Krmencik, bu periyotta 83 gol atarken, 21 de asist yaptı ve toplamda 104 gole direkt olarak katkı sağladı.



SIVOK DA DEVREDE

BU sezonun ikinci yarısında oynamak için 1 milyon euro (Club Brugge'dan 750 bin euro alıyor), gelecek sezonda da forma giymek için 2 milyon euro (Club Brugge'dan 1.5 milyon euro alıyor) isteyen Krmencik'i Club Brugge'dan aldığı rakama Beşiktaş'a gelmek için iyah beyazlıların eski yıldızı Tomas Sivok'un üstlendiği ifade edildi. (Fotomaç)

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