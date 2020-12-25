Asistan Ghezzal!

Forma giymeye başladığından bu yana otoritelerden tam not alan Rachid Ghezzal yine zaferde önemli rol oynadı. Cezayirli Vida’ya verdiği gol pasıyla 9. maçında 5. asistini yaptı.

Forma giymeye başladığından bu yana otoritelerden tam not alan Rachid Ghezzal yine zaferde önemli rol oynadı. Cezayirli kanat oyuncusu, geçen hafta olduğu gibi yine Vida'nın attığı golde asisti yapan isim oldu. 28 yaşındaki futbolcu, serbest vuruştan adrese teslim bir ortayla topu Hırvat stoperin kafasına indirdi. Ghezzal henüz golle tanışamasa da asistçi kişiliğini gösterdi.

KENETLENİYORUZ

Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı formayla bu sezon 9. maçına çıkarken asist sayısını da 5'e yükseltti. 62. dakikada yerini N'Koudou'ya bırakan Ghezzal, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "Bu takımda mutluluk var. Kalite var. Aile gibiyiz. Kenetleniyoruz, birbirimiz için savaşıyoruz. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Sezon sonuna kadar da devam edecek" ifadelerini kullandı.

3 DEĞİŞİKLİK BİRDEN

Teknik patron Sergen Yalçın, ligde 5 maç sonra sol bekte değişiklik yaptı. Rıdvan Yılmaz'ın yerine sol bekte N'Sakala'ya forma verdi. Sarı kart cezası biten Valentin Rosier'i de Necip Uysal'ın yerine tekrar sağ bekte sahaya sürdü.. Siyah-beyazlılarda Larin de bir maç sonra ilk 11'de forma giydi.

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