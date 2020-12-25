Beşiktaş'ta kahraman Vida! 14 şutun 11'i gol oldu
Koronavirüse yakalandıktan 1 ay sonra lige dönen Hırvat stoper, Erzurum’un ardından Ankaragücü’ne de gol attı. Vida, 2018’den beri çektiği 14 şutun 11’ini ağlara yolladı.
Aldığı yüksek maaşın karşılığını veremediği yönünde eleştirilen Domagoj Vida, iki haftada attığı gollerle cevabını verdi. Kasım ayındaki Türkiye-Hırvatistan milli maçında koronavirüsü yakalandığı ortaya çıkan tecrübeli stoper, sahalardan yaklaşık 1 ay uzak kalmıştı. Formasına Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tarsus maçında kavuşan Vida, 20 Aralık'taki Erzurum karşılaşmasından sonra dün de 11'e girdi. Erzurum filelerini 'İbrahimoviçvari' bir golle havalandıran 31 yaşındaki futbolcu, Ankaragücü karşısında da sahneye çıktı. 61. dakikada Rachid Ghezzal'in ortasına kafayı vuran Vida galibiyeti getirdi. Hırvat stoper bu sezon 2. kez ağları havalandırdı. Ocak 2018'de Süper Lig'de forma giymeye başlayan Vida rakip kaleye çektiği isabetli şutların yüzde 79'unu gole çevirmeyi başardı. Vida 14 şuttan 11'ini gol yaptı. Zaman zaman ayrılacağı konuşulan Hırvat stoperin 2022'ye kadar kontratı var.
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