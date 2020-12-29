29 Aralık 2020, Salı
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Beşiktaş'tan Mario Mandzukic hamlesi! Görüşmeler başladı
Süper Lig'de 2020'yi 2. sırada bitiren Beşiktaş, transfer dönemine sayılı günler kala gaza bastı. Siyah-beyazlılar dünyaca ünlü yıldız Mario Mandzukic ile görüşme gerçekleştirdi. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. | Son dakika Beşiktaş (BJK) haberleri
29.12.2020
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