30 Aralık 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş 7 haftada uçuşa geçti

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BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.12.2020

Beşiktaş 2020-2021 sezonuna kötü bir başlangıç yaparken 7 haftada topladığı puanlarla zirve yarışına ortak oldu ve yılı 2.'likle bitirdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş (BJK) haberleri

Beşiktaş, kötü başladığı sezonda zirve yarışına ortak oldu. 'u mağlup ederek 9. galibiyetine ulaşan siyah-beyazlı takım, bir beraberlik ve 4 yenilgiyle 28 puana ulaşarak 2. sıraya yükseldi. Beşiktaş, özellikle son 7 haftadaki galibiyetleriyle zirve yarışına ortak olmayı başardı. Sezonun ilk 7 maçında üçer galibiyet ve yenilginin yanı sıra bir beraberlikle 10 puan alan siyah-beyazlı ekip, sonraki 7 haftada ise 6 galibiyet ve bir yenilgiyle 18 puanı hanesine yazdırdı. Geçen sezon başından beri zirve mücadelesi vermekte zorlanan Beşiktaş, ligde 20 hafta sonra ilk 2 içinde yer alarak şampiyonluk için iddiasını ortaya koydu.

10
9'uncu haftada 13 kez fileleri havalandıran ve 14 gol yiyerek eksi 1 averajda kalan Beşiktaş, 15. haftada 29 gol atıp 19 gol yiyerek artı 10 averaja yükseldi.

16
SÜPER Lig'in 9. haftasına kadar 13 gol atan ve siyah- beyazlı ekip, son 6 maçta ise 16 gol kaydetti.

2
SÜPER Lig'in 10. haftasına kadar 17 gol yiyen siyah- beyazlı ekip, son 5 maçta sadece 2 gol yedi.

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