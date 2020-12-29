29 Aralık 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Sivasspor maçında yaşananlara emsal çıktı! İşte detaylar...

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BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.12.2020

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş sahadan 3-0'lık skorla ayrıldı. Maçın 18. dakikasında Güven Yalçın'ın attığı gol öncesi Rosier'in pozisyonu gündeme oturdu. Benzer bir pozisyonun - Ajax mücadelesinde de yaşandığı ortaya çıktı. İşte o emsal karar...

Beşiktaş ve ligin 15. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi ve maç siyah beyazlıların 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maç sonrası siyah beyazlıların 18. dakikada Güven Yalçın ile bulduğu gol tartışmalara yol açtı. Pozisyon öncesi Rosier'in ayağındaki topun taç çizgisinden çıkıp çıkmadığı VAR incelemesine gitti ve VAR, gol kararı verdi.

EMSAL MAÇ: REAL MADRID - AJAX! KARAR?
Bununla beraber Beşiktaş - Sivasspor karşılaşmasında yaşanan pozisyona benzer bir anın, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan - Ajax maçında da yaşandığı ortaya çıktı.

Hakemler, pozisyonu 4 dakika incelemiş ve kamera açısının yetersiz olması sebebiyle golü vermişti.





(GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)

HAKAN ARSLAN GİBİ TERİM DE TELEFON GÖSTERDİ
Beşiktaş - Sivasspor karşılaşmasında ilk yarının bitiş düdüğü ile beraber , soyunma odasına gitmeden önce eline aldığı telefonu maçın hakemine göstermiş ve Güven'in golü öncesinde Rosier'in ayağındaki topun çizgi dışına çıktığını ifade etmişti. Maçın hakemi Arda Kardeşler, yoğun itiraz sonucu Hakan Arslan'a kırmızı kart gösterdi.

Bununa beraber Galatasaray teknik direktörü de, Türkiye Milli Takımı başındayken İngiltere ile oynanan karşılaşmada maçın 4. hakemine pozisyonu telefonda izletmişti.

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