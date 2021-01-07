07 Ocak 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Hatayspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş'ta Hatayspor mesaisi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.01.2021

, 'in 18. haftasında deplasmanda ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda maçında görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise istasyon koşuları sonrası pas ve top kapma çalışmalarının ardından minik kale maç oynadı.

Antrenman, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Atakaş maçının hazırlıklarına 8 Ocak Cuma günü devam edecek.

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