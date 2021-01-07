Beşiktaş'ta Hatayspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Çaykur Rizespor maçında görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise istasyon koşuları sonrası pas ve top kapma çalışmalarının ardından minik kale maç oynadı.

Antrenman, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına 8 Ocak Cuma günü devam edecek.

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