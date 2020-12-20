Aboubakar: Beşiktaş evim gibi

Son dönemde artan performansı sonrası Avrupa kulüplerinin radarına giren Aboubakar'ın tamamen Beşiktaş'a odaklandığı ve "Burası benim evim gibi" dediği kaydedildi.

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Son dönemde artan performansı sonrası Avrupa kulüplerinin radarına giren Aboubakar'ın tamamen Beşiktaş'a odaklandığı kaydedildi. Adı Marsilya ile anılan 28 yaşındaki golcünün yakın çevresine "Burası benim evim gibi, yeniden kendimi bulduğum yer" dediği gelen haberler arasında.