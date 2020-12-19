19 Aralık 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın toplam borcu 3 milyar 376 milyon 82 bin TL

Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.12.2020

Beşiktaş'ın 2020 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı yapıldı. Siyah-beyazlıların toplam borcu 3 milyar 376 milyon 82 bin TL olarak açıklandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Kulübü 2020 yılı 3'üncü Olağan Divan Kurulu Toplantısı yeni tip corona virüsü (Covid-19) pandemisi nedeniyle çevrimiçi ortamda yapıldı.
Vodafone Park'taki basın toplantı salonundan yapılan yayına yönetim kurulundan başkan Ahmet Nur Çebi ve ve genel sekreter Mesut Urgancılar ile divan kurulu ve denetleme kurulundan başkan ve birer üye katıldı.

Divan başkanlığının sunum konuşmasından sonra söz alan Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah beyazlı kulübün borcunu açıkladı. Tuncel'in yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın borcunun 3 milyar 376 milyon 82 bin Türk Lirası olduğu ifadesi yer aldı.

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