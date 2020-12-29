29 Aralık 2020, Salı

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Spor yazarları Beşiktaş - Sivasspor maçını böyle değerlendirdi!

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'u konuk etti. Sahadan 3-0 galip ayrılmayı başaran Beşiktaş, lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada haftayı tamamladı. Maçın ardından usta spor yazarları maçı değerlendirdi. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 29.12.2020 09:27 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 09:27
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Spor yazarları Beşiktaş - Sivasspor maçını böyle değerlendirdi!

Aile... | REHA KAPSAL

Beşiktaş'ın Josef ve Aboubakar gibi takım omurgasının en önemli parçalarından birini oluşturan iki oyuncusundan eksik çıktığı Sivasspor maçında, Sergen hocanın saha içi takım kurgusu ve planı merak ediliyordu.

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Spor yazarları Beşiktaş - Sivasspor maçını böyle değerlendirdi!

Özellikle Necip tercihi, Dorukhan ile Oğuzhan varken niye yapıldı diye sorabilir insanlar. Ama rakip analizine göre o plan doğrultusunda Necip ile başlanması doğruydu. Hem bir haftada üç maç oynuyorsunuz hem de Sivassspor gibi orta sahada dinamik bir takıma karşı. Dolayısıyla Beşiktaş'ın saha içine direnç getirmesi gerekirdi. Özellikle ikili mücadelelerde, sıcak temaslarda ve orta sahada ikili oyunlarda üstünlük sağlaması elzemdi.

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Spor yazarları Beşiktaş - Sivasspor maçını böyle değerlendirdi!

Ve de top rakipteyken Beşiktaş takımında Josef'in olmadığı kadroda Necip bunları en iyi yapabilecek oyuncuydu.

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Spor yazarları Beşiktaş - Sivasspor maçını böyle değerlendirdi!

Tabi bununla beraber Necip topu orta sahada sırtı dönük değil stoperler Velington ile Vida'nın arasına girerek daha yüzü dönük bir şekilde topu alıp savunmadan pas oyununu doğru bir şekilde başlattı.

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Spor yazarları Beşiktaş - Sivasspor maçını böyle değerlendirdi!

Genç Güven'in gol atması sonradan Larin'in oyuncu değişikliğinden sonra gol bulması, Aboubakar'ın olmadığı bir maçta ileriye dönük özgüven açısından da önemliydi.

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