Özellikle Necip tercihi, Dorukhan ile Oğuzhan varken niye yapıldı diye sorabilir insanlar. Ama rakip analizine göre o plan doğrultusunda Necip ile başlanması doğruydu. Hem bir haftada üç maç oynuyorsunuz hem de Sivassspor gibi orta sahada dinamik bir takıma karşı. Dolayısıyla Beşiktaş'ın saha içine direnç getirmesi gerekirdi. Özellikle ikili mücadelelerde, sıcak temaslarda ve orta sahada ikili oyunlarda üstünlük sağlaması elzemdi.