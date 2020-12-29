Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Sivasspor maçı hakemine flaş sözler! "Maçın kaderini etkiledi"
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladı ve mücadeleden 3-0 galibiyetle ayrıldı. Skordan çok hakem kararlarının da tartışma konusu olduğu karşılaşmayı Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar flaş sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı...
Türk futbolunun katili Türk hakemleri' diye bir laf var. Yalan da değil! Aboubakar'dan yoksun Beşiktaş, Sivasspor'u hakem ve VAR hakemlerinin yardımıyla yenmiştir. İlk gol maçı belirleyen unsur oldu. Top taç çizgisinin yanından sahayı terk etmişken oyun devam etti ve Beşiktaş'ın golü geldi. VAR karışır mı, tabii ki karışır. Bir atak başlangıcında top dışarıdan gelmişse VAR protokolüne göre karışabilir. Yapılması gereken şuydu, golün iptali... Bu olduktan sonra zaten sinirler bozuldu, devre arasına giderken de Hakan Arslan oyundan atılınca zaten maç orada bitti. Sözümüz yayıncı kuruluş beINSports'a... Arkadaşlar çizgileri dikine gören kameraları yerleştirmek bu kadar mı zor? İşte dün gece çıkan bir topla gelen Beşiktaş'ın golü ligin hem yukarısını hem de aşağısını çok etkiledi. Gün geçmiyor ki önemli bir maçta hakem skandalı yaşanmasın. Gün geçmiyor ki yenilen takım 'hakem' demesin. Bu şartlarda Futbol Federasyonu'nun yapabileceği fazla bir şey yok.
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