29 Aralık 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Kevin N'Koudou: Aboubakar için kazandık

Aboubakar için kazandık
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.12.2020

'ın yıldız ismi N'Koudou, maçındaki performansıyla büyük beğeni topladı. Yıldız futbolcu, galibiyeti için aldık dedi.

Maça ilk 11'de başlayan N'Koudou, performansıyla beğeni topladı. 25 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu, Oğuzhan'ın attığı golün de asistini yaptı. N'Koudou, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "Çok iyi gidiyoruz. Böyle de devam etmek istiyoruz. için hepimiz çok üzüldük ve zaferi ona armağan ediyoruz" diye konuştu. (Fotomaç)
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