Talisca’dan yeni mesaj

Beşiktaş paylaşımlarıyla dikkat çeken Anderson Talisca'dan bir mesaj daha geldi. Çin ekibi Guangzhou Evergrande'de top koşturan 26 yaşındaki yıldız, Instagram'da paylaştığı son fotoğrafın altına, "Hayat seçimlerle doludur ve benim seçimim mutlu olmaktır" notunu düştü.

Beşiktaş paylaşımlarıyla dikkat çeken Anderson Talisca'dan bir mesaj daha geldi. Çin ekibi Guangzhou Evergrande'de top koşturan 26 yaşındaki yıldız, Instagram'da paylaştığı son fotoğrafın altına, "Hayat seçimlerle doludur ve benim seçimim mutlu olmaktır" notunu düştü. Talisca'nın takım arkadaşı Fernandinho ise "Beşiktaş" yorumunu yaptı. Bu ifade Brezilyalı yıldızın İstanbul'a geri döneceği söylentilerini artırdı.

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