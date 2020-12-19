19 Aralık 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Talisca’dan yeni mesaj

Talisca’dan yeni mesaj
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.12.2020

paylaşımlarıyla dikkat çeken Anderson 'dan bir mesaj daha geldi. Çin ekibi Guangzhou Evergrande'de top koşturan 26 yaşındaki yıldız, Instagram'da paylaştığı son fotoğrafın altına, "Hayat seçimlerle doludur ve benim seçimim mutlu olmaktır" notunu düştü.

paylaşımlarıyla dikkat çeken Anderson 'dan bir mesaj daha geldi. Çin ekibi Guangzhou Evergrande'de top koşturan 26 yaşındaki yıldız, Instagram'da paylaştığı son fotoğrafın altına, "Hayat seçimlerle doludur ve benim seçimim mutlu olmaktır" notunu düştü. Talisca'nın takım arkadaşı Fernandinho ise "Beşiktaş" yorumunu yaptı. Bu ifade Brezilyalı yıldızın İstanbul'a geri döneceği söylentilerini artırdı.

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