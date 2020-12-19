19 Aralık 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Rosier golünü attı topu evine götürdü

Gol attı topu evine götürdü
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.12.2020

Lizbon ekibi Sporting'den kiralanan Rosier, kariyerinin ilk golünü Tarsus'a attı. Maç sonu topu evine götüren 24 yaşındaki Fransız sağ bek, "İlk golünü attım, çok mutluyum. Tamamen Beşiktaş'a odaklandım. Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşamak istiyorum" dedi.

Lizbon ekibi Sporting'den kiralanan Rosier, kariyerinin ilk golünü Tarsus'a attı. Maç sonu topu evine götüren 24 yaşındaki Fransız sağ bek, "İlk golünü attım, çok mutluyum. Tamamen Beşiktaş'a odaklandım. Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşamak istiyorum" dedi.

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