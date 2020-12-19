19 Aralık 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Rosier formülü! İşte o teklif

Kartal'da Rosier formülü! İşte o teklif
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.12.2020

, satın alma opsiyonu olmayan Rosier’i takımda tutmak için ’a bir yıl daha kiralama teklifi yapacak . Yeni anlaşmaya opsiyon maddesi de konacak.

, Valentin Rosier'i takımda tutmak için formülü buldu… Siyah-Beyazlılar, 1 sezonluğuna 'dan kiralanan ve satın alma opsiyonu olmayan Fransız sağ bek için devre arasında Portekiz ekibiyle masaya oturacak. Rosier için Sporting Lizbon'a yeni bir teklif yapacak.

Hedef 1 yıl daha kiralamak

Beşiktaş, Rosier için gelecek sezon da kiralama teklifi yapacak. Bu kez sözleşmeye satın alma opsiyonu da konacak. , 2021- 22 sezonu sonunda Fransız yıldızı bonservisiyle alacak.

Sezon başı 2 yıllığına istenmişti

Kartal'ın bir yıl daha kiralamak istediği Rosier'e sezon başında 2 yıllık kiralık teklif yaptığı da ortaya çıktı. Ancak oyuncunun talebi üzerine taraflar 1 yıllık anlaşma sağladı.

Rosier Beşiktaş'ta çok mutlu

Siyah-beyazlı takımda çok mutlu olan Rosier de Beşiktaş'ta kalmak istiyor Taraftarların da beğenisini kazanan Fransız sağ bek, kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor. (Takvim)
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