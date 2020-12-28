28 Aralık 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın: Josef haftaya bir ihtimal olabilir

Yalçın'dan sakatlık açıklaması! Josef'in durumu...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 Giriş Tarihi: 28.12.2020

'in 15. haftasında evinde ile karşılaşacak 'ta teknik direktör açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Josef haftaya bir ihtimal olabilir. Olmayabilir de, olma ihtimali de var. Josef'in eşiği yüksek. Oynayabilir diye düşünüyorum

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Öncelikle Aboubakar'a baş sağlığı diliyorum. Oynamak istemedi, haklı... Biz de kendisine izin verdik. Haftaya da büyük ihtimalle oynamayacak.

maçı kolay olmayacak. Bizim de eksiklerimiz var ama bu dönemde eksikleri konuşmanın anlamı yok. Onların yerine oynayacak oyuncularımız var.

Josef haftaya bir ihtimal olabilir. Olmayabilir de, olma ihtimali de var. Josef'in eşiği yüksek. Oynayabilir diye düşünüyorum. Bu maç trafiğinde oyuncuyu da zorlayamayız. Dinlendirebiliriz de. Bakacağız.

Adem Ljajic ve Gökhan Töre haftaya takıma katılabilirler.

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