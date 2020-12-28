Sergen Yalçın: Josef haftaya bir ihtimal olabilir
Süper Lig'in 15. haftasında evinde Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Josef haftaya bir ihtimal olabilir. Olmayabilir de, olma ihtimali de var. Josef'in ağrı eşiği yüksek. Oynayabilir diye düşünüyorum
İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:
Öncelikle Aboubakar'a baş sağlığı diliyorum. Oynamak istemedi, haklı... Biz de kendisine izin verdik. Haftaya da büyük ihtimalle oynamayacak.
Sivasspor maçı kolay olmayacak. Bizim de eksiklerimiz var ama bu dönemde eksikleri konuşmanın anlamı yok. Onların yerine oynayacak oyuncularımız var.
Josef haftaya bir ihtimal olabilir. Olmayabilir de, olma ihtimali de var. Josef'in ağrı eşiği yüksek. Oynayabilir diye düşünüyorum. Bu maç trafiğinde oyuncuyu da zorlayamayız. Dinlendirebiliriz de. Bakacağız.
Adem Ljajic ve Gökhan Töre haftaya takıma katılabilirler.
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