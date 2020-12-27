27 Aralık 2020, Pazar
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Beşiktaş'tan Kenan Karaman atağı
Gelecek sezondan itibaren yürürlüğe girecek yabancı sınırı nedeniyle transferde Türk oyunculara yönelen Beşiktaş, Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kenan Karaman'ı gündemine aldı. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Kenan Karaman'ı, yöneticiler de teknik direktör Sergen Yalçın da takımda görmeyi çok istiyor" ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş (BJK) transfer haberleri
27.12.2020
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