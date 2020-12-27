Beşiktaş'ın gözü zirvede! İşte Sergen Yalçın'ın liderlik planı
Beşiktaş'ta ipleri iyice sıkı tutmaya başlayan teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularına uyarıları artırdı ve “Böyle devam edersek liderlik kotuğu bizim olur” diye konuştu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, üst üste gelen galibiyetlerle zirve şanslarının doğmasıyla ipleri daha da sıkı tutmaya başladı. Tecrübeli hoca, oyuncularına kısa bir konuşma yapıp beklentilerini sıraladı. Defans oyuncularına, özellikle kaleye yakın yerlerde faul yapmamalarını söyleyen Yalçın, "Rakip ataklarını daha kendi hücum bölgemizde önlememiz gerekiyor. Ardından orta sahada karşılarız. Tehlikeyi mümkün olduğunca savunma hattına getirmeden önlememiz gerek" dedi.
BİZDEN KORKUYORLAR
İleri oyuncularına ise ofsayta dikkat etmeleri gerektiğini anlatan siyah-beyazlı hoca; Ghezzal, Rosier ve N'Koudou'dan bol bol ceza alanına orta kesmelerini istedi. Yalçın, "Sezon başında bu takıma şans vermeyenler şimdi bizden korkar oldu. Çünkü oyunumuz oturdu. Hakemlere, saha dışı olaylara bakmadan çıkıp topunuzu oynayın. Böyle devam edersek 3 hafta sonra liderlik koltuğu bizim olur" dedi. Sergen Yalçın'ın antrenman sonrası bazı isimlerle bire bir görüşmeler yaptığı da gelen haberler arasında.
(Fotomaç)
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