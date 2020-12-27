Beşiktaş'ın transfer gündeminde Çekyalı forvet var! Aboubakar'ın yanına...
Süper Lig'de en çok gol atan isimlerden biri olan Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar'ın yanına yeni bir forvet arayan siyah beyazlılar aradığı kanı buldu. Beşiktaş kariyerini Belçika'da sürdüren Çekyakı futbolcu ile anlaşmak üzere. İşte detaylar...
Larin'i kanatta kullanan Sergen Yalçın'ın forvet hattındaki tek alternatifi sezon başında kadroya katılan Aboubakar.
Bu bölgeye Aboubakar'a alternatif arayan siyah beyazlılarda öne çıkan isim eski futbolcusu Cenk Tosun.
Ancak listeyi genişletmek isteyen Kartal aradığı ismi Belçika Ligi ekiplerinden Clubbe Brugge'da buldu.
Beşiktaş'ın daha önce de gündeme gelen Michael Krmencik'i kiralamak için anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Son olarak St Truiden maçında yedek kaldığı için sorun çıkaran Çekyalı oyuncu 13 Aralık'ta kadar dışı bırakılmıştı.
Takvim'in haberine göre Krmencik, geçtiğimiz sezonun devre arasında Viktoria Plzen'den Belçika ekibine 6 milyon Euro transfer bedeli ile geldi.
6 aydır Brugge'de forma giyen Krmencik, Belçika ekibiyle 19 maçta 3 gol 3 asistlik performans gösterdi.
Çekyalı futbolcu kariyerinde ise 229 maçta 83 gol 21 asistlik istatistiğe imza attı.
Çeyka Milli Takımı'nın da formasını giyen 27 yaşındaki futbolcu, milli takım formasıyla 26 maça çıktı ve 9 gollük katkı sundu.
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