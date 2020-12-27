27 Aralık 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın transfer gündeminde Çekyalı forvet var! Aboubakar'ın yanına...

Süper Lig'de en çok gol atan isimlerden biri olan Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar'ın yanına yeni bir forvet arayan siyah beyazlılar aradığı kanı buldu. Beşiktaş kariyerini Belçika'da sürdüren Çekyakı futbolcu ile anlaşmak üzere. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın transfer gündeminde Çekyalı forvet var! Aboubakar'ın yanına...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 Giriş Tarihi: 27.12.2020

Larin'i kanatta kullanan 'ın forvet hattındaki tek alternatifi sezon başında kadroya katılan .

Beşiktaş'ın transfer gündeminde Çekyalı forvet var! Aboubakar'ın yanına...

Bu bölgeye 'a alternatif arayan siyah beyazlılarda öne çıkan isim eski futbolcusu .

Beşiktaş'ın transfer gündeminde Çekyalı forvet var! Aboubakar'ın yanına...

Ancak listeyi genişletmek isteyen Kartal aradığı ismi Belçika Ligi ekiplerinden Clubbe Brugge'da buldu.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde Çekyalı forvet var! Aboubakar'ın yanına...

'ın daha önce de gündeme gelen Michael Krmencik'i kiralamak için anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde Çekyalı forvet var! Aboubakar'ın yanına...

Son olarak St Truiden maçında yedek kaldığı için sorun çıkaran Çekyalı oyuncu 13 Aralık'ta kadar dışı bırakılmıştı.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde Çekyalı forvet var! Aboubakar'ın yanına...

Takvim'in haberine göre Krmencik, geçtiğimiz sezonun devre arasında 'den Belçika ekibine 6 milyon Euro bedeli ile geldi.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde Çekyalı forvet var! Aboubakar'ın yanına...

6 aydır Brugge'de forma giyen Krmencik, Belçika ekibiyle 19 maçta 3 gol 3 asistlik performans gösterdi.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde Çekyalı forvet var! Aboubakar'ın yanına...

Çekyalı futbolcu kariyerinde ise 229 maçta 83 gol 21 asistlik istatistiğe imza attı.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde Çekyalı forvet var! Aboubakar'ın yanına...

Çeyka Milli Takımı'nın da formasını giyen 27 yaşındaki futbolcu, milli takım formasıyla 26 maça çıktı ve 9 gollük katkı sundu.

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