25 Aralık 2020, Cuma
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Beşiktaş savunmada geçit vermiyor! Son 5 karşılaşmada...
Sezon başında özellikle savunma yolunda büyük zaafiyet gösteren Beşiktaş, ligde ve Avrupa'da çıktığı 12 karşılaşmada 21 gol yemişti. Siyah-beyazlılar, bu bölgede performansını artırırken Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı son 5 maçta ise 3 gol yedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş (BJK) haberleri
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