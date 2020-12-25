Beşiktaş savunmada geçit vermiyor! Son 5 karşılaşmada...

Sezonun ilk 12 maçlık bölümünde sadece Yeni Malatyaspor maçında gol yemeyen siyah-beyazlılar, daha iyi savunma yaptığı 5 maçlık bölümde ise Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü maçlarında olmak üzere bunu 3 defa başardı.