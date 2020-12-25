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Beşiktaş savunmada geçit vermiyor! Son 5 karşılaşmada...

Sezon başında özellikle savunma yolunda büyük zaafiyet gösteren Beşiktaş, ligde ve Avrupa'da çıktığı 12 karşılaşmada 21 gol yemişti. Siyah-beyazlılar, bu bölgede performansını artırırken Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı son 5 maçta ise 3 gol yedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş (BJK) haberleri

Giriş Tarihi: 25.12.2020 19:39
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Beşiktaş savunmada geçit vermiyor! Son 5 karşılaşmada...

Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yenerek zirve yarışını sürdüren Beşiktaş, savunmasını da düzeltmeye başladı. Sezon başından itibaren kötü savunmasıyla dikkati çeken siyah-beyazlı ekip, son 5 maçta daha başarılı performans ortaya koymayı başardı.

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Beşiktaş savunmada geçit vermiyor! Son 5 karşılaşmada...

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynadığı 12 maçta 21 gol yiyen Beşiktaş, ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere son 5 maçta ise kalesinde 3 gol gördü.

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Beşiktaş savunmada geçit vermiyor! Son 5 karşılaşmada...

Kötü savunma yaptığı 12 maçta 1,7 ortalama gol yiyen siyah-beyazlı takım, son 5 maçta ise 0,6 ortalamayla oynadı. Beşiktaş, söz konusu 5 karşılaşmadaki başarılı savunmasıyla gol yeme ortalamasını da 1,7'den 1,4'e düşürdü.

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Beşiktaş savunmada geçit vermiyor! Son 5 karşılaşmada...

Sezonun ilk 12 maçlık bölümünde sadece Yeni Malatyaspor maçında gol yemeyen siyah-beyazlılar, daha iyi savunma yaptığı 5 maçlık bölümde ise Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü maçlarında olmak üzere bunu 3 defa başardı.

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Beşiktaş savunmada geçit vermiyor! Son 5 karşılaşmada...

ÜST ÜSTE 2 MAÇTA KALESİNİ KAPADI!

Beşiktaş, uzun bir süre sonra üst üste 2 maçta kalesini gole kapattı. Bu sezonun 12 maçlık periyodunda üst üste iyi savunma yapamayan siyah-beyazlı ekip, ligdeki Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü karşılaşmalarını gol yemeden tamamladı.

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