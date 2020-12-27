Beşiktaş'ın DG Sivasspor kamp kadrosu açıklandı! 4 eksik...

Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda 4 yıldız kadroda yer almadı.

Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Vincent Aboubakar ile birlikte; Ljajic, Josef de Souza ve Gökhan Töre de kadroda yer almadı.

İşte Beşiktaş'ın Sivasspor kamp kadrosu:

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