Beşiktaşlı taraftarlardan Talisca'ya tepki! Kafalarda soru işareti bıraktı
Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran Anderson Talisca'nın siyah-beyazlı takıma mı dönmek istediği yoksa popülerlik peşinde mi olduğu merak konusu olurken, taraftarlar da Breziyalı futbolcuya tepki göstermeye başladı.
Zaman zaman geri döneceği konuşulan Talisca, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla taraftarları heyecanlandırırken, amacının aslında takipçi kazanmak olduğu iddia edilmişti. Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'la ilgili gönderileri nedeniyle Beşiktaşlı taraftarlardan çok sayıda yorum alıyor. Çin'de ligin ne zaman başlayacağının belli olmaması ve yabancı oyuncular için belirlenen üst maaş limiti Talisca'yı her geçen gün Beşiktaş'a biraz daha yaklaştırsa da sambacının niyeti kestirilemiyor.
Yönetimin tekrar takıma kazandırmak istediği Talisca'nın gerçekten gelmek mi istediği yoksa popülerlik için mi paylaşım yaptığı kafalarda soru işareti bırakıyor. Daha önce oyuncunun fotoğraflarına 'Come to Beşiktaş' yazan taraftarlar da "Gelmeyeceksen takipten çıkacağız" yorumları atmaya başladı. Talisca son olarak bir fotoğrafına Türkçe 'Kartal yükseliyor' yazarak siyah-beyazlıları heyecanlandırmıştı.,
(Fotomaç)
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