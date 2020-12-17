Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Çin basını, siyah-beyazlıların Luneng Taishan'da forma giyen 35 yaşındaki forvet Graziano Pelle için girişimlerde bulunduğunu yazdı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Beşiktaş için sürpriz bir transfer iddiası da Çin'den geldi. Siyah-bezazlıların, Luneng Taishan'da forma giyen 35 yaşındaki forvet Graziano Pelle için temaslarda bulunduğu belirtildi.

Oyuncu ile 1.5 yıllık anlaşmak isteyen siyah-beyazlıların 1 milyon euro önerdiği ancak menajerin rakamı düşük bulduğu ileri sürüldü.

INTER'İN DE GÜNDEMİNDE

Beşiktaş'ın radarında olan Pelle için birkaç gün önce İtalyan medyasından Inter iddiası gündeme getirilmişti.

Romelu Lukaku'nun yedeğini arayan mavi siyahlı İtalyan devinin Graziano Pelle'yi transfer listesine aldığı ve İtalyan oyuncunun tekrar Avrupa'ya dönmeyi planladığını belirten İtalyan basını, Inter'in yanı sıra Pelle'ye başka talipler olduğunu da yazdı.

(Fotomaç)

DİĞER