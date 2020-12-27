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Usta yorumcu açıkladı! İşte Dorukhan Toköz'ün Beşiktaş'tan istediği rakam

A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Haydi Maça programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Domaç, "Beşiktaş, Dorukhan'a 7 milyon TL önerdi ama oyuncu 1.5 milyon Euro istiyor." dedi.
27.12.2020
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