Usta yorumcu açıkladı! İşte Dorukhan Toköz'ün Beşiktaş'tan istediği rakam

A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Haydi Maça programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Domaç, "Beşiktaş, Dorukhan'a 7 milyon TL önerdi ama oyuncu 1.5 milyon Euro istiyor." dedi.

ABONE OL