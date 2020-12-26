26 Aralık 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta annesi vefat eden Aboubakar iki maçta yok!

Aboubakar iki maçta forma giyemeyecek!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 Giriş Tarihi: 26.12.2020

Beşiktaş'ta annesini kaybeden ve cenaze için Kamerun'a gidecek olan Vincent Aboubakar, siyah-beyazlıların ve Kayserispor ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, annesinin vefatı nedeniyle ülkesine gidecek. 28 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in 15. haftasındaki ve 16. haftasındaki Kayserispor maçlarında forma giyemeyecek.

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