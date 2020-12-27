27 Aralık 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş antrenmanında kemik sesleri

Ümraniye'de kemik sesleri
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.12.2020

, maçının hazırlıklarını tam gaz sürdürdü. Oyuncuların hırslı çalışması yüzleri güldürdü.

, hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2, ayak tenisi, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları yapıldı. Yarım sahada uygulanan taktik programının ardından yapılan şut çalışması ile tamamlandı. Oyuncuların antrenman sırasındaki hırsı dikkat çekti. Siyah- beyazlılar bugün son çalışmasını gerçekleştirip kampa girecek.
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